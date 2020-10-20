В Калуге сгорел расселенный дом

На перекрестке улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда в Калуге сгорело нежилое здание. О возгорании сообщили 20 октября местные жители.

Дом был полностью охвачен огнем. На место происшествия прибыли пожарные.

Обстоятельства происшествия уточняются. По сообщению заведующей отделом по организации защиты населения города Калуги Натальи Егоровой, пострадавших нет.