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В Калуге сгорел расселенный дом

Софья Фирсова, Видео читателя
Опубликовано: 20.10.2023 15:03 1 851
В Калуге сгорел расселенный дом

На перекрестке улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда в Калуге сгорело нежилое здание. О возгорании сообщили 20 октября местные жители.

Дом был полностью охвачен огнем. На место происшествия прибыли пожарные.

Обстоятельства происшествия уточняются. По сообщению заведующей отделом по организации защиты населения города Калуги Натальи Егоровой, пострадавших нет.

Софья Фирсова, Видео читателя
Опубликовано: 20.10.2023 15:03 1 851
Тэги: происшествия
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