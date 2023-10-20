В Калужской области 17-летний подросток пострадал в аварии

В четверг, 19 октября, в городе Людиново Калужской области произошло ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Около 20:40 на улице Маяковского столкнулись «Газель» под управлением 44-летнего мужчины и мотоцикл «Сузуки», за рулем которого был 17-летний подросток.

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадал юный мотоциклист. У него перелом костей стопы. Молодого человека госпитализировали.