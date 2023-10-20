В аварии на улице Генерала Попова в Калуге пострадал 58-летний мужчина

Ранее мы сообщали об аварии с участием пешехода на улице Генерала Попова в Калуге.

По нашей информации, 46-летняя женщина за рулем «Шевроле» сбила 58-летнего мужчину.

У пешехода черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана затылка. Мужчину госпитализировали в больницу.

Причины происшествия уточняются.

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