В Калуге «Шевроле» сбил пешехода на улице Генерала Попова

Вечером в четверг, 19 октября, на улице Генерала Попова в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле» около 17:38 сбил пешехода.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.