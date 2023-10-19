В Калуге двое детей пострадали в столкновении «Ниссана» и «Грейт Вола»

Около 15:15 18 октября в Калуге у дома №15д на улице Зерновой столкнулись два легковых автомобиля. Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель «Грейт Вола» ехал по Зерновой в сторону Грабцевского шоссе и при повороте налево не пропустил встречный «Ниссан Альмера».

Травмы получили 37-летняя пассажирка «Ниссана», а также двое детей из этой машины – мальчик 17 лет и девочка 10 лет. Их отвезли в больницу.