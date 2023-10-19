В Калужской области грузовик врезался в автобус с рабочими, погиб один человек

Днем в четверг, 19 октября, ДТП произошло на дороге Брянск – Людиново – Киров в Людиновском районе. Там столкнулись «Газон Некст» и микроавтобус «Соболь», сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Газона» врезался в попутный микроавтобус, перевозивший рабочих РЖД.

Один из пассажиров микроавтобуса умер, еще трое получили травмы и доставлены в больницу.