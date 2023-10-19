В Калужской области водитель «Ауди» сбил ребенка

Около 13:00 в четверг, 19 октября, на восьмом километре дороги Бабынино – Воротынск сбили ребенка. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, 9-летний ребенок попал под колеса автомобиля «Ауди».

Помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.