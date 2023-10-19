«Опель» перевернулся в Калужской области

Около 13:00 в четверг, 19 октября, в Мещовском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Опель». Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге Мещовск - Кудринская.

Пострадал один человек.