В Калуге на улице Московской сбили 10-летнюю девочку

Около 10:56 в Калуге на улице Московской произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в четверг, 19 октября, в пресс-службе МЧС.

Как нам удалось выяснить, 51-летний водитель за рулем «Фольсквагена» сбил 10-летнюю девочку. По предварительной информации, у ребенка перелом плечевой кости. Ее госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются.



