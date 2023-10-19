Стало известно о пострадавших в аварии с «Фольксвагеном» в Калужской области

Ранее мы рассказывали о ДТП в Медынском районе на трассе А130.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что 54-летний водитель «Фольксвагена» ехал в сторону Рославля, не справился с управлением и улетел в правый кювет. Впоследствии машина перевернулась.

Как нам стало известно, в аварии пострадала 45-летняя женщина. Она была доставлена в больницу.