В Калуге на улице Октябрьской сбили 41-летнюю женщину

Около 8:50 утра, в четверг, 19 октября, в Калуге сбили пешехода. ДТП произошло на улице Октябрьской, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как нам удалось выяснить, под колеса «Лады Весты» под управлением 23-летнего водителя попала 41-летняя женщина.

По предварительной информации у пострадавшей ушиб колена. Она была госпитализирована.