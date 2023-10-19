«Фольксваген» перевернулся на трассе в Калужской области

Около 15:15 в среду, 18 октября, в Медынском районе ДТП произошло на трассе А130. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет недалеко от поворота на деревню Степановское. Машина перевернулась.

Сообщается как минимум о двоих пострадавших.