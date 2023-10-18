Стали известны подробности о ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Калужской области

Днем в среду, 18 октября, в Обнинске на перекрестке улицы Московской и Киевской трассы столкнулись маршрутка Обнинск – Белоусово и пожарная машина. В этой аварии пострадали шесть человек, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

- В течение 8 минут на место ДТП прибыли кареты скорой помощи, - прокомментировали в администрации Обнинска. - Пострадало 6 человек, среди которых девочка 9 лет и подросток 17 лет. Все они доставлены в КБ №8, им оказывается вся необходимая помощь. Один взрослый находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.

В администрации заявили, что, по предварительной информации, ДТП произошло по обоюдной вине водителей. На опубликованном видео с регистратора зафиксировано, что маршрутка ехала на зеленый, а пожарная машина двигалась на красный, но с включенной сиреной.