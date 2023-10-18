В Калужской области водитель сбил девочку и скрылся

Около 18:15 во вторник, 17 октября, ребенка сбили в поселке Полотняный Завод Дзержинского района, сообщает УГИБДД по Калужской области.

У дома №55 по улице Слободка под колеса «Лады» попала 13-летняя девочка, которая переходила проезжую часть перед приближающейся машиной.

Личность водителя сейчас устанавливается. С места аварии он скрылся.

Пострадавшая школьница сама обратилась за помощью к врачам.