Массовое ДТП остановило движение на трассе М3 в Калужской области

Вечером во вторник, 17 октября, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области.

Наш читатель прислал в редакцию видео с места происшествия.

По предварительным данным, недалеко от Митинки столкнулись шесть машин, которые ехали в сторону Калуги. Предположительно, авария произошла из-за выбежавшей на дорогу собаки. Один водитель ее сбил и резко затормозил, а остальные попутные машины врезались друг в друга.

Пробка со стороны Обнинска растянулась почти на три километра.

Видео с места ДТП на Киевской трассе вечером 17 октября.

Пробка почти на три километра.