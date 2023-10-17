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Массовое ДТП остановило движение на трассе М3 в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2023 19:18 0 911
Массовое ДТП остановило движение на трассе М3 в Калужской области

Вечером во вторник, 17 октября, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области.

Наш читатель прислал в редакцию видео с места происшествия.

По предварительным данным, недалеко от Митинки столкнулись шесть машин, которые ехали в сторону Калуги. Предположительно, авария произошла из-за выбежавшей на дорогу собаки. Один водитель ее сбил и резко затормозил, а остальные попутные машины врезались друг в друга.

Пробка со стороны Обнинска растянулась почти на три километра.

Видео с места ДТП на Киевской трассе вечером 17 октября.

Пробка почти на три километра. 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2023 19:18 0 911
Тэги: происшествие дтп видео
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