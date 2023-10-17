В Калужской области два человека пострадали в столкновении легковушки и фуры

Около 16:10 в понедельник, 16 октября, на дороге Калуга – Медынь в Дзержинском районе произошло ДТП. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от Жилетово 75-летний водитель легковушки «Санг Йонг Кайрон» выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

В больницу попал сам пожилой водитель и его 48-летний пассажир.