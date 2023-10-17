В Калуге завершился капитальный ремонт дома на улице Кирова

Капитальный ремонт дома №13 на улице Кирова в Калуге завершился. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в управлении ЖКХ городской управы.

В расположенном на перекрестке с улицей Рылеева здании обновили крышу и фасад.

Комиссия приняла выполненные работы.