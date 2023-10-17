В Калуге пропал 78-летний мужчина

В понедельник, 16 октября, в Калуге пропал 78-летний Михаил Борисов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Мужчина ушел в неизвестном направлении.

Рост пенсионера – 170 сантиметров. Он обрит налысо, носит седые усы.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.