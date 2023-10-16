В Калуге пропал 29-летний мужчина

В Калуге исчез 29-летний Сергей Силаев. Об этом в понедельник сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели 12 октября.

По информации волонтеров, он может находиться в другом городе.

Рост мужчины – 185 сантиметров. Он был одет бело-черную куртку, джинсы и белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.