Водитель самосвала протаранил «Шевроле Ниву» в Калужской области

Как мы уже рассказывали, около 9:45 утра в понедельник, 16 октября, в деревне Галкино Дзержинского района произошла дорожная авария. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 47-летний водитель самосвала «Скания» двигался в сторону поселка Острожное, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ниву».

В больницу попал 55-летний водитель легковушки.