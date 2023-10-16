В Калужской области «Шевроле Нива» попала под грузовик

Около 10 утра в понедельник, 16 октября, автомобиль «Шевроле Нива» столкнулся с самосвалом «Скания» в деревне Галкино Дзержинского района. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на улице Ярославской. Водители не смогли разъехаться на перекрестке.

По предварительным данным, пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.