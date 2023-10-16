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В Калужской области «Шевроле Нива» попала под грузовик

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.10.2023 12:05 0 609
В Калужской области «Шевроле Нива» попала под грузовик

Около 10 утра в понедельник, 16 октября, автомобиль «Шевроле Нива» столкнулся с самосвалом «Скания» в деревне Галкино Дзержинского района. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на улице Ярославской. Водители не смогли разъехаться на перекрестке.

По предварительным данным, пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.10.2023 12:05 0 609
Тэги: происшествие дтп
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