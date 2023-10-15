Восемь детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Калуге

В воскресенье, 15 октября, в 12 часов 30 минут на 6 километре автодороги Р-132 «Окружная дорога» произошла авария, сообщает УМВД региона.

Предварительно, 23-летняя женщина за рулем Opel Corsa не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Peugeot Boxer, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров микроавтобуса: 8 несовершеннолетних и 2 взрослых. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Более точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.