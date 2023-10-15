В Калужской области водитель и два пассажира пострадали в ДТП

В воскресенье, 15 октября, в 9 часов 50 минут на 128 км автодороги М-3 произошло ДТП, сообщает УМВД региона.

Предварительно, мужчина за рулем "Kia Ceed" наехал на дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля "Kia". Все доставлены в больницу для оказания помощи.

Подробности уточняются.