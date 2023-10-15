В Калуге квадроцикл опрокинулся на проезжую часть

В субботу, 14 октября, в Калуге произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 13 часов 45 минут в деревне Мстихино на улице Лесной произошло опрокидывание квадроцикла «Стелс» на проезжую часть.

В ДТП есть пострадавший. Тяжесть его травм уточняется.