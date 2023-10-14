Стали известны причины ДТП с шестью машинами в Калужской области

Вечером в пятницу, 13 октября, на трассе М3 «Украина» в Калужской области произошло массовое ДТП. У деревни Баранцево Мещовского района столкнулись шесть автомобилей. О причинах аварии нам рассказали в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, водитель «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Рено Логан». Дальше по инерции столкнулись еще «Лада», «Джили» и два «Хендая».

В больницу с травмами попала пассажирка «Рено».