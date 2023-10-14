Шесть машин столкнулись на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Около 21:20 в пятницу, 13 октября, в Мещовском районе на трассе М3 «Украина» произошло массовое ДТП. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Баранцево столкнулись шесть автомобилей: «Газель», «Рено Логан», «Хендай», «Джили», «Лада Х-RAY» и еще один «Хендай».

Сообщается об одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.