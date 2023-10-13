В Калуге загорелась квартира на улице Чичерина

В пятницу, 13 октября, в Калуге произошел пожар на улице Чичерина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.\

Примерно в 11:47 огонь вспыхнул на кухне одной из квартир.

Обошлось без пострадавших, но стены сильно обгорели. Причины пожара пока не называются.