В Калужской области найден погибшим пропавший мужчина

В Юхновском районе Калужской области нашли мертвым 58-летнего мужчину. Этого человека искали с конца сентября, сообщили в пятницу, 13 октября, волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз его видели 27 сентября.

Что именно произошло с мужчиной, пока не уточняется.