В Калуге сообщение о минировании детской больницы оказалось ложным

В Калуге не подтвердилось сообщение о минировании детской областной больницы в Анненках. Об этом сообщил днем 13 октября министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

- Сейчас дети возвращаются в больницу и размещаются по палатам, - заявил он.

Ранее поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Поэтому всех пациентов и персонал вывели из здания.