В Калуге пациентов детской областной больницы эвакуировали из-за сообщения о минировании

В пятницу, 13 октября, в Калуге поступило сообщение о минировании Детской областной больницы.

- Все пациенты эвакуированы, пациенты одеты, - прокомментировал министр здравоохранения региона Константин Пахоменко. - Сейчас дети размещены в корпусах взрослой областной больницы. Дети находятся под присмотром врачей, им организован досуг.

По словам министра, в ближайшее время ожидается приезд специалистов, которые проверят здание.

Напомним, ранее о массовом минировании зданий в Калуге сообщал городской голова Дмитрий Денисов.