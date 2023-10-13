Пропавшего пенсионера заметили в центре Калуги

В городе Сосенский Козельского района 10 октября пропал 66-летний Владимир Юрченко, который нуждается в медицинской помощи. 11 октября мужчину видели в районе БСМП на улице Октябрьской в Калуге, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

На данный момент нет данных, где находится пенсионер.

Жителей Калуги просят посмотреть на улице по сторонам, чтобы помочь найти этого человека. Он мог попасть на запись регистраторов у водителей, которые проезжали в центре Калуги 11 октября, начиная с 5:00.

Также записи камер просят проверить владельцев магазинов и различных организаций на улицах Октябрьской, Королева, Добровольского, Суворова, Циолковского и Гагарина.

Сообщать о пропавшем можно по телефонам 112 или 88007005452.