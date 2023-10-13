В Калуге сообщили о массовом минировании зданий

В пятницу, 13 октября, в Калуге поступило множество сообщений о минировании различных зданий. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Нигде сообщения не подтвердились, ситуация находится под полным контролем, - пояснил чиновник.

Калужан просят не волноваться.