Дачный дом сгорел в Перемышльском районе

В ночь на пятницу, 13 октября, огонь уничтожил дачный дом в Перемышльском районе, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел в деревне Воробьевка.

От деревянного здания ничего не осталось. Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.