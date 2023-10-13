Массовая гибель рыбы в Калужской области произошла из-за канализационных стоков

На днях в Людиново зафиксирована массовая гибель рыбы в озере Ломпадь. Проверку начала природоохранная прокуратура. О причинах происшествия рассказал глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Мы все знаем, что из-за обвала коллектора часть стоков канализации попадала в течение последних месяцев в нижнее озеро, - пояснил он. - По всей видимости сегодня мы видим результат. Радует, что пуск новой ветки коллектора произойдет в ближайшие 2 недели, слив стоков прекратится. Сложившуюся ситуацию сегодня обсудили с заместителем министра экологии.

Чиновники обещают обследовать озеро и провести реабилитацию.