В Калужской области начал разрушаться путепровод

В городе Людиново Калужской области начал разрушаться путепровод на улице Куйбышева. Там обвалился один пролет пешеходной части, сообщил глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Министерство транспорта области в курсе сложившейся ситуации, - пояснил чиновник. - До конца недели будут приняты первоочередные меры. Дальше запланировано проектирование и капитальной ремонт.

По его словам, эта работа была начата еще летом, но мост не дотерпел.