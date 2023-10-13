В Калужской области КамАЗ перевернулся после столкновения с «Нивой Шевроле»

Вечером в четверг, 12 октября, на дороге между Калугой и Ферзиково перевернулся грузовик КамАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на 15 километре дороги произошло столкновение грузовика и «Нивы Шевроле». После этого КамАЗ оказался в кювете.

Сообщается об одном пострадавшем человеке.