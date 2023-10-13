В Калужской области пропал 52-летний мужчина

В Козельске больше двух месяцев назад пропал 52-летний Владимир Соколов.

Последний раз мужчину видели 5 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

На данный момент нет информации, куда мужчина мог направиться.

Его рост – 170 сантиметров. Нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112 или 88007005452.