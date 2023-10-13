«Лада» и «Мерседес» не смогли разъехаться в Калуге

Около 16:30 в четверг, 12 октября, на Академическом проезде в Калуге столкнулись два легковых авто. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Не смогли разъехаться водители «Лады» и «Мерседеса».

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.