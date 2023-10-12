Массовая гибель рыбы произошла в Калужской области

В людиновском озере Ломпадь массово погибла рыба. Проверку начала Калужская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в четверг, 12 октября, в пресс-службе ведомства.

- К проведению проверки привлечены специалисты контролирующих органов, по результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в комментарии прокуратуры.

Напомним, в начале недели стали известны причины массовой гибели рыбы в Боровском районе.