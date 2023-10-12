В Калуге пешехода сбили у Каменного моста

Около 12:10 в среду, 11 октября, на пешеходном переходе на улице Баженова в Калуге сбили пешехода. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 67-летний водитель «Рено Меган» ехал в сторону Старого Торга и сбил 60-летнего мужчину.

Пострадавший сам обратился в больницу за помощью.