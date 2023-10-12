В Калуге пешехода сбили на улице Молодежной

Около 7:50 утра в четверг, 12 октября, в Калуге сбили пешехода. Авария произошла на улице Молодежной, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Лады» на нерегулируемом переходе.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.