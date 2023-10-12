В Калужской области устроили диверсию на железной дороге

В ночь на четверг, 12 октября, в городе Киров Калужской области на железнодорожной станции Фаянсовая произошла диверсия. Об этом сообщили в правительстве региона.

Преступники взломали релейный и аккумуляторный шкафы и сожгли их.

- Релейные шкафы – важные элементы на железной дороге. В них находится аппаратура, отвечающая за безопасность и автоматическое управление железнодорожными путями, - пояснили в правительстве. - В последнее время они стали мишенью поджигателей.

Поджигателей сейчас ищут. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, летом в Воротынске релейный шкаф подожгли двое 19-летних парней и 18-летняя студентка. Следствие по их делу еще не завершено.