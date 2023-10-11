В Калуге поймали двух пьяных водителей

В Калуге возбудили уголовные дела за пьяное вождение в отношении двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в среду, 11 октября.

Первого лихача сотрудники ГИБДД остановили рядом с ночным клубом. 25-летний нарушитель решил перепаковать иномарку, после чего инспекторы остановили мужчину для проверки документов. У калужанина были все признаки опьянения, что подтвердило медосвидетельствование.

Второго нарушителя поймали во время дрифта на вертолетной площадке. Сотрудники ГИБДД остановили 33-летнего лихача для проверки документов. У мужчины также были признаки опьянения, но он от медэкспертизы отказался.

Оба водителя ранее привлекались к уголовной ответственности за пьяное вождение.