Заброшенный дом сгорел ночью в Калужской области

В ночь на среду, 11 октября, в селе Климов Завод Юхновского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Генерала Ефремова сгорел заброшенный дом.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.