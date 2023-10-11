В Калужской области мужчина пострадал при пожаре квартиры

Во вторник, 10 октября, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области загорелась квартира.

Возгорание произошло около 20:00 на улице Кутузова. По нашей информации, пострадал 59-летний хозяин квартиры. У мужчины термические ожоги 2 степени, его доставили в больницу.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры.