Калужских водителей попросили помочь с поиском 67-летнего мужчины

В городе Сосенский Козельского района пропал 67-летний Владимир Юрченко. Последний раз мужчину видели 9 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры попросили водителей, которые проезжали 10 октября с 13:00 до 20:00 между Сосенским и Козельском проверить записи видеорегистраторов.

Мужчина был одет в черную куртку, голубе джинсы, темно-коричневые туфли и черную кепку.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.