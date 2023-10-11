В Калужской области водитель пострадал в перевернувшейся легковушке

Около 6:35 утра во вторник, 10 октября, на трассе А130 в Медынском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина потерял управление на мосту через Шаню и съехал на правую обочину, где машина врезалась в ограждение и перевернулась.

32-летний автомобилист попал с травмами в больницу.