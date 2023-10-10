В Калуге «Лада» вылетела с дороги на окружной

В ночь на вторник, 10 октября, в Калуге на окружной дороге вылетел в кювет автомобиль «Лада».

За рулем находился 29-летний мужчина. По предварительным данным, он двигался со стороны Москвы и не справился с управлением в районе деревни Новоселки.

Различные травмы получил 24-летний пассажир «Лады».