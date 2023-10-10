В Калуге 71-летний мужчина ушел из больницы и пропал

В Калуге пропал 71-летний Николай Зыга. Последний раз его видели 9 октября, когда мужчина самостоятельно ушел из больницы, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Автомобилистов, которые могли проезжать на улицах Социалистической, Телевизионной, Чичерина, Пухова, Тельмана и Билибина и других рядом с территорией больницы в Сосновой роще 9 октября с 9:00 до 00:00, просят посмотреть записи с регистраторов.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.