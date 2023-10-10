В Калужской области легковушка перевернулась на федеральной трассе

Около 8 утра во вторник, 10 октября, в Медынском районе столкнулись два легковых автомобиля – ЗАЗ и «Ниссан». Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на трассе А130 в деревне Радюкино в районе моста через Шаню.

После столкновения ЗАЗ перевернулся.

По предварительным данным, пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.